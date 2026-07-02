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Экономика

В Татарстане потребность работодателей в работниках увеличилась на 34% за год

13:43, 02.07.2026

В целом по России количество требуемых рынку сотрудников почти не изменилось

В Татарстане потребность работодателей в работниках увеличилась на 34% за год
Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на конец мая 2026 года Татарстану требуется 63,9 тыс. работников. Это на 34,2% больше, чем в мае 2025-го (47,6 тыс.), следует из данных Росстата.

Причем, согласно статистике, только за последний месяц потребность работодателей выросла на 19,2% (в апреле требовалось 53,6 тыс. специалистов).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом российскому рынку труда требовалось по итогам мая почти 1,8 млн работников. За год потребность в кадрах увеличилась на 0,14%, а за месяц — на 9,14%.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-20 регионов России по номинальным доходам.

Никита Егоров

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Экономика Татарстан

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