В Татарстане потребность работодателей в работниках увеличилась на 34% за год

В целом по России количество требуемых рынку сотрудников почти не изменилось

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на конец мая 2026 года Татарстану требуется 63,9 тыс. работников. Это на 34,2% больше, чем в мае 2025-го (47,6 тыс.), следует из данных Росстата.

Причем, согласно статистике, только за последний месяц потребность работодателей выросла на 19,2% (в апреле требовалось 53,6 тыс. специалистов).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом российскому рынку труда требовалось по итогам мая почти 1,8 млн работников. За год потребность в кадрах увеличилась на 0,14%, а за месяц — на 9,14%.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-20 регионов России по номинальным доходам.

Никита Егоров