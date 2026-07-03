Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке гриппа и лихорадки денге на Бали

По данным ведомства, сейчас в стране преобладает вирус гриппа A(H3N2), известный как «гонконгский грипп»

Роспотребнадзор предупредил россиян о сезонном подъеме заболеваемости гриппом в Индонезии и напомнил о рисках для туристов, планирующих отдых на Бали.

По данным ведомства, сейчас в стране преобладает вирус гриппа A(H3N2), известный как «гонконгский грипп». Несмотря на то, что пик заболеваемости уже пройден, в курортных районах сохраняется риск распространения респираторных инфекций. Кроме того, на острове регистрируются случаи лихорадки денге, симптомы которой на ранней стадии похожи на грипп.

Россиянам рекомендуют соблюдать меры профилактики, защищаться от укусов насекомых и при появлении симптомов после возвращения из поездки сразу обращаться к врачу, сообщив о посещении Индонезии.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в Татарстане. Вакцины против геморрагической лихорадки с почечным синдромом не существует, поэтому основным способом защиты остается соблюдение правил личной гигиены.

Наталья Жирнова