Минниханов о набережной Диоскуров в Сухуме: «Станет украшением для туристов из Татарстана»

Благоустройство зеленых зон планируют завершить в течение двух месяцев

Раис Татарстана Рустам Минниханов, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба посетили реконструированную набережную Диоскуров в Сухуме.

Работы по восстановлению набережной были выполнены при поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области, а также местных предпринимателей и международного аэропорта Сухум имени Ардзинбы.

Реконструируемый участок, финансируемый Татарстаном, составляет около 700 метров, общая площадь — 7,5 тысячи квадратных метров. В ходе работ выполнены монолитные работы по восстановлению верхней части парапета с использованием гранитных материалов. Также на променаде проведены укладка плит, установка бордюров, дренажная траншея и монтаж инженерных сетей. Освещение также было обновлено.

Рустам Минниханов сообщил, что работы на набережной продолжатся и планируется завершить благоустройство зеленых зон в течение двух месяцев.

— Эта прекрасная набережная станет настоящим украшением для жителей Сухума и гостей города, включая туристов из Татарстана, — сказал он.

Бадра Гунба добавил, что набережная Диоскуров пользуется популярностью среди местных жителей и туристов. «Сегодня мы отмечаем завершение важной реконструкции. Это событие стало возможным благодаря поддержке братских республик — Татарстана и Башкортостана, которые связаны глубокими историческими узами. Наше сотрудничество продолжает развиваться, и я благодарю вас за оказанную помощь», — отметил президент Абхазии.

Сергей Кириенко выразил признательность российским регионам за участие в восстановлении объекта. «Мы уложились в сроки, хотя работа оказалась более сложной, чем предполагалось: размеры объекта оказались больше, расходы выше, но мы выполнили свои обязательства. Это подтверждение крепких братских связей между Россией и Абхазией», — добавил он.

После этого были открыты памятные таблички с благодарностью Татарстану и Башкортостану от жителей Абхазии. Также гости возложили цветы к памятнику защитникам Кавказа от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и к памятнику военнослужащим российских вооруженных сил, выполнившим миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии вручил Минниханову высшую награду республики.

Никита Егоров