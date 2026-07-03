Президент Абхазии вручил Минниханову высшую награду республики

Товарооборот Татарстана с Абхазией по итогам прошлого года составил порядка 14 млн долларов

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в рамках рабочего визита в Сухум. При встрече руководитель республики поблагодарил политика за внимание к развитию связей с Татарстаном в рамках дружественных российско-абхазских отношений и за возможность проведения Сабантуя в Сухуме.

Минниханов отметил активное развитие экономики Абхазии: рост демонстрируют пищевая и добывающая промышленность, сельское хозяйство, производство стройматериалов, туризм и санаторно-курортная сфера. Еще он подчеркнул, что отношения России и Абхазии носят характер стратегического партнерства. Действует межправительственная комиссия, осуществляется взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах.

— Татарстан, будучи одним из ведущих регионов России, заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Абхазией. Наши отношения имеют давнюю историю. Основу долгосрочным связям заложили первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. В 1994 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Делегации Абхазии регулярно участвуют в наших мероприятиях, действует соглашение о взаимодействии между муниципалитетами, — сказал он.

Минниханов также обратил внимание, что товарооборот Татарстана с Абхазией по итогам прошлого года составил порядка $14 млн, однако потенциал торгово-экономических связей значительно выше.

— Необходимо наращивать взаимный турпоток, развивать связи в области культуры, науки, образования и спорта. Между нашими университетами также налажено сотрудничество. В Татарстане обучаются четыре студента из Абхазии, будем рады увеличению их числа, — добавил раис Татарстана.

Бадра Гунба отметил, что дружественные отношения между Татарстаном и Абхазией имеют глубокие исторические корни и продолжают развиваться. Он выразил признательность Татарстану за неоценимую поддержку, в частности за содействие в реконструкции исторической набережной города Сухум. Также глава государства поблагодарил за решение провести в Сухуме праздника Сабантуй.

— Это хорошая возможность для культурного обогащения и демонстрации богатых традиций татарского народа на братской абхазской земле, — подчеркнул президент Абхазии.

В завершение встречи Бадра Гунба вручил Рустаму Минниханову высший орден Абхазии «Ахьд-Апша» (Честь и слава) II степени — за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между республиками, развитие экономических и культурных связей, активную поддержку Абхазии.

Ранее сообщалось, что Минниханов вручил главе Союза палат и товарных бирж Турции орден «Дуслык».

Никита Егоров