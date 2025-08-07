На капитальный ремонт «Ак Барс Арены» выделят 120 млн рублей
Ремонт арены улучшит условия для зрителей и спортсменов, а также повысит функциональность объекта
В Казани на капитальный ремонт стадиона «Ак Барс Арена» планируют потратить 120 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
- Эти средства пойдут на выполнение строительно-монтажных работ и установку нового оборудования.
Начальная цена контракта составляет 118,4 млн рублей. Работы будут включать как капитальный ремонт, так и монтаж необходимого оборудования на стадионе, расположенном по адресу: проспект Ямашева, 115а. Ремонт арены улучшит условия для зрителей и спортсменов, а также повысит функциональность объекта.
Напомним, что в 2022 году на ремонт стадиона уже выделяли около 12 миллионов рублей. Тогда планировалось обновить входные гейты, ливневки и металлические конструкции ограждений.
