На капитальный ремонт «Ак Барс Арены» выделят 120 млн рублей

Ремонт арены улучшит условия для зрителей и спортсменов, а также повысит функциональность объекта

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на капитальный ремонт стадиона «Ак Барс Арена» планируют потратить 120 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Эти средства пойдут на выполнение строительно-монтажных работ и установку нового оборудования.

Начальная цена контракта составляет 118,4 млн рублей. Работы будут включать как капитальный ремонт, так и монтаж необходимого оборудования на стадионе, расположенном по адресу: проспект Ямашева, 115а. Ремонт арены улучшит условия для зрителей и спортсменов, а также повысит функциональность объекта.

Напомним, что в 2022 году на ремонт стадиона уже выделяли около 12 миллионов рублей. Тогда планировалось обновить входные гейты, ливневки и металлические конструкции ограждений.

Анастасия Фартыгина