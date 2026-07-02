Татарстан попал в топ-20 регионов России по номинальным доходам

Средний показатель по стране — 69,1 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Номинальные доходы Татарстана по итогам I квартала 2026 года составили 69,9 тыс. рублей. По данному показателю республика заняла 16-е место среди регионов России, следует из данных Росстата. Почти столько же зафиксировано в Свердловской области (69,8 тыс. рублей), Краснодарском (69,5 тыс. рублей) и Алтайском (69,4 тыс. рублей) краях.

Напомним, что под номинальными доходами подразумеваются все денежные поступления граждан за отчетный период. В отличие от подсчетов средней зарплаты, туда включаются как деньги, заработанные наемным трудом, так и социальные выплаты, доходы от бизнеса или инвестиций и так далее.

На первом месте в топе — Чукотка (225,6 тыс. рублей), на втором — ЯНАО (169,2 тыс. рублей), а на третьем — Москва (166,7 тыс. рублей).

Ненецкий автономный округ сохранил за собой четвертое место (159,9 тыс. рублей), а топ-5 замкнула Магаданская область (143,6 тыс. рублей), в то время как Сахалинская заняла только шестое место в топе (113,7 тыс. рублей). На седьмом — Камчатка (102 тыс. рублей). На восьмое место попал Санкт-Петербург (101,4 тыс. рублей), а замкнули десятку вновь Мурманская область (95,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (90,9 тыс. рублей).

Средний показатель по стране — 69,1 тыс. рублей.

Подробнее о том, на каком месте оказался Татарстан по средней зарплате, динамике реальных доходов, кто — в лидерах и аутсайдерах рейтингов и в каких регионах средние зарплаты превысили 100 тыс. рублей, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров