В Казань приедут звезды фильмов «Укрощение строптивого» и «Рабыня Изаура»

Город с 8 по 10 июля станет площадкой для международного форума потребительской кооперации

Фото: Динар Фатыхов

Казань с 8 по 10 июля станет площадкой для международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли», который пройдет на территории «Казань Экспо». Мероприятие посвящено 195-летию развития потребительской кооперации в России и 110-летию Татпотребсоюза. В нем примут участие более 4 тысяч делегатов из 74 регионов России и зарубежных стран, сообщили в пресс-службе союза.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Организаторами форума выступают Центросоюз РФ, Правительство Татарстана, Татпотребсоюз и Российский университет кооперации при поддержке ПАО «Сбербанк». В центре деловой программы — вопросы привлечения молодого поколения специалистов, цифровизация кооперативного сектора и развитие международного сотрудничества.

Одной из главных особенностей форума станет встреча с легендами мирового кино: Орнеллой Мути, которая сыграла главную роль в фильме «Укрощение строптивого», и Луселией Сантус — звезда сериала «Рабыня Изаура». Бразильская актриса уже посетила Казань и была настолько впечатлена городом, что заявила, что готова «съесть свой билет», чтобы остаться здесь. Гостям мероприятия предложат живые диалоги, фото— и автограф-сессии. Более подробную информацию о программе и регистрации можно найти на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Алтын минбар» в Казани покажут «Моң» и «Учителя».

Никита Егоров