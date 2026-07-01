Инвестиционно-венчурный фонд РТ планируют переименовать в Фонд развития прямых инвестиций РТ «МИРАС»

В документе отмечается, что организация сохранит статус унитарной некоммерческой структуры без членства

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане подготовлен проект постановления о реорганизации Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Документ, проходящий антикоррупционную экспертизу, предусматривает преобразование организации и утверждение нового устава и структуры управления.

Согласно проекту, фонд планируется переименовать в Фонд развития прямых инвестиций РТ «МИРАС (наследие)». Также будет сформирован новый состав наблюдательного совета.

В документе отмечается, что организация сохранит статус унитарной некоммерческой структуры без членства и будет действовать как юридическое лицо с обособленным имуществом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди ключевых целей нового фонда указаны развитие инновационного потенциала Татарстана, повышение инвестиционной привлекательности региона, поддержка малого и среднего бизнеса, а также развитие наукоемких производств и реализация промышленной политики. Фонд также будет заниматься финансовой поддержкой инвестиционных проектов, развитием промышленных парков и кластеров, экспертизой инициатив и организацией конгрессно-выставочных мероприятий.

Финансирование организации будет осуществляться за счет бюджетных средств, взносов учредителя, доходов от деятельности и иных законных источников.

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Наталья Жирнова