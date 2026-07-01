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Экономика

В ЦБ призвали аккуратнее использовать термин «переохлаждение экономики»

15:59, 01.07.2026

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что термин не является научным, и призвала аккуратно употреблять его в публичной дискуссии

В ЦБ призвали аккуратнее использовать термин «переохлаждение экономики»
Фото: взято с телеграм-канала Центробанка России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала осторожно использовать термин «переохлаждение экономики». Об этом она заявила, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, если перегрев экономики означает превышение спроса над предложением, то переохлаждение предполагает обратную ситуацию — недостаточный спрос по отношению к возможностям предложения. В таком случае, отметила глава ЦБ, должны существовать незадействованные ресурсы, прежде всего на рынке труда.

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Она подчеркнула, что термин «переохлаждение экономики» не является научным, и призвала аккуратно использовать его в публичной дискуссии.

Напомним, что ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила работу регулятора по сдерживанию инфляции с действиями футбольного вратаря. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка. Тогда ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых — как говорят эксперты, вопреки ожиданиям. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина дала понять — есть вероятность, что цикл снижения окажется менее глубоким, чем ожидалось. Прогноз траектории может быть пересмотрен — в сторону повышения, а не понижения. Как оценивают ситуацию в экспертном сообществе — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

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Экономика

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