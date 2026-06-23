В Казани предприятие после вмешательства прокуратуры погасило долг по зарплате в 15 млн рублей

Проверку провела прокуратура Вахитовского района Казани

Фото: Динар Фатыхов

После проверки прокуратуры Вахитовского района Казани ООО «КМУ «Двигательмонтаж» погасило перед сотрудниками задолженность по зарплате. Она превышала 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

У компании была задолженность перед 150 сотрудниками. Она формировалась с марта этого года.

Для защиты трудовых прав граждан прокуратура района внесла директору организации представление. В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Напомним, в Казани перед судом предстанет генеральный директор ООО «Булгар-Сервис», обвиняемый в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия. По версии следствия, руководитель организации с ноября 2024 года по май 2025 года не выдавал плату 125 работникам. Общая сумма задолженности составила около 8 млн рублей.

Галия Гарифуллина