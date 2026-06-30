Россияне с 1 июля не смогут завысить уровень дохода в анкетах на кредит
Мера направлена на снижение закредитованности за счет скрытых доходов
С 1 июля заемщики больше не смогут завышать свой доход при подаче заявки на кредит. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, чьи слова приводит ТАСС.
Он отметил, что Банк России меняет подход к расчету дохода заемщика в рамках упрощенной процедуры: теперь завысить доход, просто указав большую сумму в заявлении, уже не получится. Расчет будет основан на объективной статистике.
Демин также предупредил добропорядочных заемщиков, у которых есть подтверждаемые доходы, что им стоит заранее подготовить официальные документы — иначе с 1 июля 2027 года, когда полностью отменят упрощенный подход, получить кредит без подтверждения дохода будет практически невозможно.
По словам депутата, заявленный доход будет сравниваться со среднедушевым доходом по региону, основанным на данных Росстата. Итоговая сумма не превысит заявленную цифру, а к ней применят дополнительный дисконт в размере 10%. Также запрещается объединять такой доход с доходами, подтвержденными другими документами.
Демин подчеркнул, что эта мера является разумной и направлена на снижение закредитованности за счет «серых» доходов.
Ранее в Госдуме объяснили, кого затронут новые требования к переводам по СБП.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».