Россияне с 1 июля не смогут завысить уровень дохода в анкетах на кредит

Мера направлена на снижение закредитованности за счет скрытых доходов

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июля заемщики больше не смогут завышать свой доход при подаче заявки на кредит. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Банк России меняет подход к расчету дохода заемщика в рамках упрощенной процедуры: теперь завысить доход, просто указав большую сумму в заявлении, уже не получится. Расчет будет основан на объективной статистике.

Демин также предупредил добропорядочных заемщиков, у которых есть подтверждаемые доходы, что им стоит заранее подготовить официальные документы — иначе с 1 июля 2027 года, когда полностью отменят упрощенный подход, получить кредит без подтверждения дохода будет практически невозможно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам депутата, заявленный доход будет сравниваться со среднедушевым доходом по региону, основанным на данных Росстата. Итоговая сумма не превысит заявленную цифру, а к ней применят дополнительный дисконт в размере 10%. Также запрещается объединять такой доход с доходами, подтвержденными другими документами.

Демин подчеркнул, что эта мера является разумной и направлена на снижение закредитованности за счет «серых» доходов.

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Никита Егоров