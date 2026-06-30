В Госдуме объяснили, кого затронут новые требования к переводам по СБП
Российские банки обязаны будут указывать ИНН клиентов
С 1 июля процедура перевода денег через систему быстрых платежей (СБП) для граждан останется без изменений. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, чьи слова приводит ТАСС.
Он отметил, что с указанной даты российские банки обязаны будут указывать ИНН клиентов при переводах через СБП. Это касается как переводов между физическими лицами, так и между юридическими и физическими лицами.
Демин подчеркнул, что для обычных граждан с 1 июля ничего не изменится: перевод по номеру телефона продолжит работать так же, как и раньше. Передача ИНН — это ответственность банков, которые обмениваются данными в рамках общей инфраструктуры системы быстрых платежей.
Цель нововведения — повысить прозрачность расчетов и бороться с мошенническими схемами, использующими дропперские методы.
Ранее стали известны сроки вывода из обращения всех карт Visa и Mastercard в России.
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