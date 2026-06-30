Продажи чая в России упали на 9–11% с начала 2026 года

Динамика связана с изменением потребительских привычек в пользу альтернативных напитков

Фото: Динар Фатыхов

В России в период с января по май розничный спрос на черный чай снизился на 11%, на травяной чай — на 10%, а продажи зеленого чая уменьшились на 9%. Уменьшение интереса к этим напиткам наблюдается, несмотря на стабилизацию розничных цен, и связано с изменением потребительских привычек в пользу альтернативных напитков. Однако это не привело к росту продаж кофе, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным компании «Эвотор», за первые пять месяцев 2026 года розничные продажи черного чая снизились на 11% по сравнению с прошлым годом, зеленого — на 9%, а травяного — на 10%. Аналитики NTech также отметили в марте общее сокращение натуральных продаж чая на 2% в годовом выражении.

«Эвотор» сообщает, что продажи зеленого чая в пакетиках упали на 1% в годовом сравнении, рассыпного — на 6%, а ароматизированного — на 14%. Черный чай в пакетиках потерял 11%, рассыпной — 15%. Потребительский интерес к чаю падает, несмотря на стабильные цены. По данным Росстата, в мае черный чай в среднем стоил 1,4 тыс. руб. за 1 кг, что на 1,7% выше, чем в прошлом году. Зеленый чай также подорожал несущественно — на 0,2%. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что закупочные цены на черный чай снизились на 10% за год.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сырье для чая импортируется, и в последние месяцы курс был благоприятным, что позволяло производителям сдерживать цены, несмотря на рост издержек на упаковку и логистику внутри страны, поясняет генеральный директор компании «К-Гранд» (производитель чая и кофе) Александр Борисов. Однако падение интереса к чаю он связывает с глобальными тенденциями снижения спроса.

На фоне этого наблюдается рост интереса к альтернативным чаям, таким как матча. Данные «Эвотора» показывают, что за первые пять месяцев 2026 года продажи в категории альтернативных чаев увеличились на 57% по сравнению с прошлым годом.

Негативные тренды также ощущают ретейлеры. Как сообщает «Эвотор», ассортимент черного чая в несетевой рознице сократился с 849 до 822 позиций, зеленого — с 329 до 313. Несмотря на это, в компании «Магнит» утверждают, что продажи чая в целом остаются стабильными, и черный чай по-прежнему лидирует по объему спроса.

Ранее сообщалось, что цены на морские грузоперевозки в мире выросли до рекордного уровня.

Никита Егоров