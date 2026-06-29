Цены на морские грузоперевозки в мире выросли до рекордного уровня

Повышение произошло в связи с пошлинами США

Фото: Арсений Фавстрицкий

Стоимость морских грузоперевозок по всему миру достигла рекордных уровней за последние два года на фоне предстоящего введения новых таможенных пошлин США, пишет газета The Financial Times (FT), ссылаясь на экспертов.

Ставки на маршрутах между Азией и восточным побережьем США, а также между Азией и Европой на прошлой неделе выросли до максимальных значений с лета 2024 года, отмечает судоходная цифровая платформа Freightos.

Как сообщается, доставка стандартного 40-футового контейнера (12,9 метра в длину, 2,44 метра в ширину и 2,59 метра в высоту) по маршруту Китай — восточное побережье США подскочила до 7880 долларов, что на 62% больше, чем месяц назад.

По словам крупнейшей ассоциации судовладельцев BIMCO, неопределенность в отношении новых пошлин и цен на судовое топливо привела к ускоренной погрузке товаров, особенно в США, что значительно повысило ставки фрахта. Представитель Freightos Джуда Левин отметил, что клиенты и компании по грузоперевозкам начали переносить поставки на более ранние сроки, чтобы избежать возможных сбоев этим летом и роста цен на топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США планируют в июле ввести новые пошлины в размере 10 или 12,5% на продукцию примерно из 60 стран. Это решение принято в результате разбирательства, начатого в марте, касающегося норм импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Разбирательство инициировано на основании раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года, который дает президенту США полномочия принимать меры для противодействия ограничениям, считающимся ущербными для национальной торговли, со стороны других стран.

До этого сообщалось, что в Татарстане уже более 6,5 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в этом сезоне.



Никита Егоров