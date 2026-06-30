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За год пенсии работающих татарстанцев выросли на 11,2%

08:49, 30.06.2026

В среднем по России величина этих выплат увеличилась на 12,39%

За год пенсии работающих татарстанцев выросли на 11,2%
Фото: Артем Дергунов

За год средний размер пенсии работающих жителей Татарстана вырос на 11,27%, или на 2 404 рубля, следует из данных Соцфонда.

Так, если в мае 2025 года размер пенсионного обеспечения работающего татарстанца составлял 21 149,12, то в мае 2026-го — уже 23 553,6 рубля.

В среднем по России величина выплат работающих пенсионеров за год увеличилась примерно на 12,39%, или на 2 615 рублей. По итогам мая 2026-го она составила 23 721 рубль.

Ранее сообщалось, что разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров в РТ сократился на 21% за год.

Никита Егоров

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Экономика Татарстан

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