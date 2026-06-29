Господдержку татарстанских производителей холодильной техники продлили на 2026 год

Речь идет о компенсации части затрат предприятиям ОПК, производящим холодильники, морозильники и медицинское холодильное оборудование

Фото: Надира Хасанова

В Татарстане внесены изменения в программу государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих гражданскую продукцию. Соответствующее постановление принято Кабмином республики.

Документ продлевает действие программы субсидирования с 2025 на 2026 год и уточняет порядок предоставления поддержки. Речь идет о компенсации части затрат предприятиям ОПК, производящим холодильники, морозильники и медицинское холодильное оборудование.

Ранее в Татарстане продлили программу субсидий на перевод транспорта на метан до 2027 года. Речь идет о компенсации недополученных доходов при предоставлении скидок владельцам автомобилей, переходящих на газомоторное топливо.

Наталья Жирнова