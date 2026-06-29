ЦБ в начале июля намерен покупать валюту на 9,34 млрд рублей в день

Объем операций во втором полугодии 2026 года будет определяться на основании анонсов Минфина

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России определил объемы операций на внутреннем валютном рынке на период с 1 июля по 31 декабря 2026 года. С 1 по 6 июля регулятор планирует осуществлять суммарную покупку валюты в размере 9,34 миллиарда рублей в день, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

— Банк России информирует о запланированных объемах операций на внутреннем валютном рынке с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Учитывая анонсированный Минфином объем покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 июня по 6 июля 2026 года (9,91 миллиарда рублей в день), Банк России будет проводить ежедневные покупки на уровне 9,34 миллиарда рублей с 1 по 6 июля, — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ЦБ, объем операций во втором полугодии 2026 года будет определяться на основании анонсов Минфина, которые будут публиковаться на третий рабочий день каждого месяца. Эти объемы будут скорректированы с учетом продаж валюты в рамках чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2026 года, составивших 74,8 миллиарда рублей, что соответствует 0,58 миллиарда рублей в день при равномерном распределении на второе полугодие 2026 года.

В конце декабре 2026 года Банк России намерен опубликовать информацию о корректировке регулярных операций в рамках бюджетного правила на первое полугодие 2027 года с учетом данных Минфина.

Ранее сообщалось, что инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в целом по России.

Никита Егоров