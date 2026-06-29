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Сын главного тренера «Ак Барса» продлил контракт с клубом до 2028 года

11:40, 29.06.2026

Также квалификационное предложение приняли еще два игрока

Сын главного тренера «Ак Барса» продлил контракт с клубом до 2028 года
Фото: Динар Фатыхов

Три игрока приняли квалификационное предложение ХК «Ак Барс». Новые контракты с игроками действуют до 31 мая 2028 года, сообщила пресс-служба клуба.

Это защитник Семен Бурков, нападающие Раиль Хусаенов и Артемий Гатиятулин. Последний является сыном главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Недавно менеджер также продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее комментатор Кирилл Корнилов рассказал, есть ли шанс у Максима Арефьева стать основным вратарем «Ак Барса».

Никита Егоров

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