Сын главного тренера «Ак Барса» продлил контракт с клубом до 2028 года

Также квалификационное предложение приняли еще два игрока

Фото: Динар Фатыхов

Три игрока приняли квалификационное предложение ХК «Ак Барс». Новые контракты с игроками действуют до 31 мая 2028 года, сообщила пресс-служба клуба.

Это защитник Семен Бурков, нападающие Раиль Хусаенов и Артемий Гатиятулин. Последний является сыном главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Недавно менеджер также продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее комментатор Кирилл Корнилов рассказал, есть ли шанс у Максима Арефьева стать основным вратарем «Ак Барса».

Никита Егоров