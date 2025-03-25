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Действие «Пушкинской карты» может расшириться на цирки

21:31, 25.03.2025
Действие «Пушкинской карты» может расшириться на цирки
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству пообещал изучить предложение о расширении программы «Пушкинская карта» для оплаты билетов на цирковые представления.

— Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты», мы, конечно, посмотрим, — сказал президент.

Напомним, что «Пушкинская карта» уже позволяет молодежи приобретать билеты на культурные мероприятия.

Также сегодня Владимир Путин поручил Минкульту и Минфину рассмотреть возможность направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.

Анастасия Фартыгина

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