Действие «Пушкинской карты» может расшириться на цирки
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству пообещал изучить предложение о расширении программы «Пушкинская карта» для оплаты билетов на цирковые представления.
— Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты», мы, конечно, посмотрим, — сказал президент.
Напомним, что «Пушкинская карта» уже позволяет молодежи приобретать билеты на культурные мероприятия.
Также сегодня Владимир Путин поручил Минкульту и Минфину рассмотреть возможность направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.
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