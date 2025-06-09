Ученые РАН связали снижение уровня Каспийского моря с изменением климата

Уровень Каспийского моря снижается из-за климатических изменений, и предотвратить это явление сложно, сообщил врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Владимир Шевченко.

По прогнозам ученых, снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение как минимум ближайших 25—50 лет. «Помешать снижению уровня сложно. Это во многом природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, которое привело к резкому увеличению испарения с зеркала моря», — сказал Владимир Шевченко.

Ученый подчеркнул, что правильнее говорить именно о снижении уровня моря, а не о его обмелении, поскольку за 30 лет произошло снижение уровня на 3 метра при его максимальной глубине 1 015 метров. Он также отметил, что предрекать Каспийскому морю судьбу Аральского совершенно некорректно.

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов также заявлял, что обмеление Каспийского моря является следствием изменения климата, и с регулированием стока воды на Волге оно не связано.



