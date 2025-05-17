Жители Татарстана увеличили интерес к новым автомобилям Lada

Эксперты «Авито Авто» провели анализ рынка новых легковых автомобилей в Татарстане за апрель 2025 года. Исследование показало, что бренд Lada остается самым популярным, составляя 17,7% от общего интереса к новым авто.

В тройку лидеров также вошли марки Chery (12,6%) и Geely (7,8%). Отмечен значительный рост интереса к бренду Chery — на 36,4% по сравнению с апрелем 2024 года.

Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользуются:

Lada Granta (6,1%);

Lada Vesta (4,2%);

Jetour Dashing (4%);

Chery Tiggo 7 Pro Max (3,3%);

Chery Tiggo 4 Pro (3,1%).

Особенно заметен рост популярности модели Chery Tiggo 7 Pro Max — почти двукратное увеличение интереса за год.

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», отметил стабильный интерес к автомобилям Lada, подогреваемый выпуском новых моделей, таких как Lada Iskra. Также он подчеркнул возрастающую популярность китайских автомобилей среди российских покупателей.

Напомним, в апреле цена на Lada Vesta снизилась на 2% — до 1,81 млн рублей.

Матвей Гавриков