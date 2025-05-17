Жители Татарстана увеличили интерес к новым автомобилям Lada
Эксперты «Авито Авто» провели анализ рынка новых легковых автомобилей в Татарстане за апрель 2025 года. Исследование показало, что бренд Lada остается самым популярным, составляя 17,7% от общего интереса к новым авто.
В тройку лидеров также вошли марки Chery (12,6%) и Geely (7,8%). Отмечен значительный рост интереса к бренду Chery — на 36,4% по сравнению с апрелем 2024 года.
Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользуются:
- Lada Granta (6,1%);
- Lada Vesta (4,2%);
- Jetour Dashing (4%);
- Chery Tiggo 7 Pro Max (3,3%);
- Chery Tiggo 4 Pro (3,1%).
Особенно заметен рост популярности модели Chery Tiggo 7 Pro Max — почти двукратное увеличение интереса за год.
Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», отметил стабильный интерес к автомобилям Lada, подогреваемый выпуском новых моделей, таких как Lada Iskra. Также он подчеркнул возрастающую популярность китайских автомобилей среди российских покупателей.
Напомним, в апреле цена на Lada Vesta снизилась на 2% — до 1,81 млн рублей.
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