В Татарстане вырос интерес к премиальным BMW с пробегом

Фото: Реальное время

В Татарстане наблюдается значительный рост интереса к автомобилям марки BMW. По данным аналитиков «Авито Авто», за последний год интерес к этой марке автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет увеличился на 23,6%.

В январе 2025 года средняя цена таких автомобилей составила 8,4 млн рублей. Данные показывают, что пользователи особенно заинтересованы в модели BMW X3, которая занимает первое место по популярности среди автомобилей в данном сегменте.

В целом BMW занимает лидерство по уровню интереса в Татарстане с долей 45,4%. На втором месте находится Mercedes-Benz — 21,2%, а также в топ-5 входят Audi (11,1%), Zeekr (7,1%) и Land Rover (5,5%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди моделей BMW X3 выделяется наибольшим интересом покупателей с долей 12,8%. За ней следуют BMW 5 серии с 4,3% и BMW X5 с 4%. Также в пятерке самых популярных моделей оказались Zeekr 001 (3,6%) и BMW X6 (3,4%).

Топ-5 авто премиум-класса с пробегом

Марка Модель Доля в интересе Средняя цена, руб. BMW X3 12,8% 7 300 000 BMW 5 серия 4,3% 7 190 000 BMW X5 4% 15 299 000 Zeekr 001 3,6% 5 800 000 BMW X6 3,4% 14 100 000





Напомним, что в начале года выросли продажи люксовых автомобилей в России — как новых, так и с пробегом. Однако объемы остаются небольшие — в сумме чуть меньше 200 авто. «Реальное время» изучило luxury-сегмент авторынка в Татарстане и составило топ-10 самых дорогих машин.



Анастасия Фартыгина