В Татарстане вырос интерес к премиальным BMW с пробегом
В Татарстане наблюдается значительный рост интереса к автомобилям марки BMW. По данным аналитиков «Авито Авто», за последний год интерес к этой марке автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет увеличился на 23,6%.
В январе 2025 года средняя цена таких автомобилей составила 8,4 млн рублей. Данные показывают, что пользователи особенно заинтересованы в модели BMW X3, которая занимает первое место по популярности среди автомобилей в данном сегменте.
В целом BMW занимает лидерство по уровню интереса в Татарстане с долей 45,4%. На втором месте находится Mercedes-Benz — 21,2%, а также в топ-5 входят Audi (11,1%), Zeekr (7,1%) и Land Rover (5,5%).
Среди моделей BMW X3 выделяется наибольшим интересом покупателей с долей 12,8%. За ней следуют BMW 5 серии с 4,3% и BMW X5 с 4%. Также в пятерке самых популярных моделей оказались Zeekr 001 (3,6%) и BMW X6 (3,4%).
Топ-5 авто премиум-класса с пробегом
|
Марка
|
Модель
|
Доля в интересе
|
Средняя цена, руб.
|
BMW
|
X3
|
12,8%
|
7 300 000
|
BMW
|
5 серия
|
4,3%
|
7 190 000
|
BMW
|
X5
|
4%
|
15 299 000
|
Zeekr
|
001
|
3,6%
|
5 800 000
|
BMW
|
X6
|
3,4%
|
14 100 000
Напомним, что в начале года выросли продажи люксовых автомобилей в России — как новых, так и с пробегом. Однако объемы остаются небольшие — в сумме чуть меньше 200 авто. «Реальное время» изучило luxury-сегмент авторынка в Татарстане и составило топ-10 самых дорогих машин.
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