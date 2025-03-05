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В Татарстане вырос интерес к премиальным BMW с пробегом

16:27, 05.03.2025
В Татарстане вырос интерес к премиальным BMW с пробегом
Фото: Реальное время

В Татарстане наблюдается значительный рост интереса к автомобилям марки BMW. По данным аналитиков «Авито Авто», за последний год интерес к этой марке автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет увеличился на 23,6%.

В январе 2025 года средняя цена таких автомобилей составила 8,4 млн рублей. Данные показывают, что пользователи особенно заинтересованы в модели BMW X3, которая занимает первое место по популярности среди автомобилей в данном сегменте.

В целом BMW занимает лидерство по уровню интереса в Татарстане с долей 45,4%. На втором месте находится Mercedes-Benz — 21,2%, а также в топ-5 входят Audi (11,1%), Zeekr (7,1%) и Land Rover (5,5%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди моделей BMW X3 выделяется наибольшим интересом покупателей с долей 12,8%. За ней следуют BMW 5 серии с 4,3% и BMW X5 с 4%. Также в пятерке самых популярных моделей оказались Zeekr 001 (3,6%) и BMW X6 (3,4%).

Топ-5 авто премиум-класса с пробегом

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб.

BMW

X3

12,8%

7 300 000

BMW

5 серия

4,3%

7 190 000

BMW

X5

4%

15 299 000

Zeekr

001

3,6%

5 800 000

BMW

X6

3,4%

14 100 000


Напомним, что в начале года выросли продажи люксовых автомобилей в России — как новых, так и с пробегом. Однако объемы остаются небольшие — в сумме чуть меньше 200 авто. «Реальное время» изучило luxury-сегмент авторынка в Татарстане и составило топ-10 самых дорогих машин.

Анастасия Фартыгина

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