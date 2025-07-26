Татарстанцы в первом полугодии 2025 года стали интересоваться мотоциклами на 18,3% чаще

Средняя цена на мотоцикл составляла 135 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года в Татарстане интерес к мотоциклам вырос на 18,3% в сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года. Соответствующие данные приводит исследование «Авито Подработки» и «Авито Авто».

Так, средняя цена на мотоцикл составляла 135 тысяч рублей. Самыми популярными на рынке стали — ИЖ «Планета-5» (3,5% от интереса), ИЖ «Юпитер-5» (3,2%), а также две модели KAYO: Basic TT125 (2,1%) и K1 250 MX (1,7%).

Число объявлений о продаже двухколесного транспорта выросло вдвое. Популярность мопедов и скутеров тоже возросла, но гораздо меньше — на 9,5% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Пользователи «Авито Авто» чаще интересовались моделью Alpha RX 50 (110) (3,1%).

— Мотосезон 2025 года показывает, что спрос на мототехнику и связанные с ней варианты подработки в России продолжает расти, и это отличная возможность для тех, кто хочет совместить хобби с дополнительным заработком. Мы видим, что все больше людей выбирают гибкие форматы занятости — например, доставку на мотоциклах или скутерах, ремонт мототехники или обучение вождению. Это не только востребованные, но и хорошо оплачиваемые варианты подработки, — комментирует директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Ранее в ГИБДД заявили, что мотоциклисты становятся причиной большинства аварий.

Маргарита Бондаренко