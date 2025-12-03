Новости общества

Роскомнадзор заблокировал Roblox в России

17:28, 03.12.2025

Причиной стали неоднократные факты распространения на платформе запрещенного контента

Фото: James Yarema на Unsplash

Роскомнадзор принял решение о блокировке американского интернет-сервиса Roblox. Причиной стали неоднократные факты распространения на платформе запрещенного контента, передает ТАСС.

По данным ведомства, на сервисе массово распространялись материалы, содержащие пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, были выявлены призывы к насильственным действиям и пропаганда ЛГБТ*.

В связи с систематическим нарушением российского законодательства регулятор принял решение ограничить доступ к платформе на территории страны. Данная мера направлена на защиту пользователей от противоправного контента.

Наталья Жирнова
Справка

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

