Роскомнадзор заблокировал Roblox в России
Причиной стали неоднократные факты распространения на платформе запрещенного контента
Роскомнадзор принял решение о блокировке американского интернет-сервиса Roblox. Причиной стали неоднократные факты распространения на платформе запрещенного контента, передает ТАСС.
По данным ведомства, на сервисе массово распространялись материалы, содержащие пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, были выявлены призывы к насильственным действиям и пропаганда ЛГБТ*.
В связи с систематическим нарушением российского законодательства регулятор принял решение ограничить доступ к платформе на территории страны. Данная мера направлена на защиту пользователей от противоправного контента.
Справка
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
