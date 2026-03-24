Главгосэкспертиза одобрила проект нового терминала аэропорта Казани

Площадь комплекса превысит 38 тыс. кв. м, пропускная способность составит 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год

Главгосэкспертиза согласовала проект нового терминала в Международном аэропорту Казани. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в Max.

«Проект будущего терминала в аэропорту «Казань» Республики Татарстан согласовала Главгосэкспертиза. Генеральным проектировщиком выступил подведомственный Росавиации институт «Аэропроект» при участии Казанского Гипронииавиапрома», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м. В здании предусмотрены три этажа и подземный уровень. Терминал рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.

В Росавиации отметили, что казанский аэропорт входит в десятку крупнейших в России по годовому пассажиропотоку. В 2025 году главная воздушная гавань Татарстана обслужила 5,3 млн пассажиров.

Как заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, новый аэровокзал расширит возможности действующей терминальной инфраструктуры для обслуживания внутренних направлений, на долю которых приходится большая часть рейсов.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что новый терминал в Международном аэропорту Казани планируют открыть в 2026 году ко Дню Республики Татарстан, который отмечается 30 августа.

Ариана Ранцева