Глава МЧС России прибыл в Казань, чтобы провести заседание оргкомитета международного салона о безопасности

До этого мероприятие проходило только в Москве и Подмосковье

В Казань прибыл министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Казани министр проведет выездное заседание оргкомитета XVI международного салона «Комплексная безопасность». До этого мероприятие проходило только в Москве и Подмосковье.



Также глава МЧС проинспектирует ход строительства учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей.

Напомним, о создании полигона сообщали еще прошлым летом. Тогда отмечалось, что для строительства комплекса выбран Лаишевский район, вблизи сел Габишево и Песчаные Ковали. На территории площадью более 18 га решили возвести пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой.



Недавно стало известно, что стоимость полигона увеличится на 1,9 млрд рублей и составит в общей сложности 3,2 млрд рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Галия Гарифуллина