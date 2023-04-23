Миллиардер Дерипаска: доллар перестанет быть доминирующей валютой к 2028 году

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что уже к 2028 году доллар перестанет быть доминирующей валютой. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Он отметил, что еще пять — семь лет назад гегемония американской валюты в мировых расчетах и финансовых операциях казалась абсолютно незыблемой. Но после того, как это доминирование было «использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок», ему скоро придет конец.

— Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона, — написал бизнесмен.

Фото: pixabay.com

В марте президент России призвал поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах. Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе. Власти Судана также сообщали, что обсуждают возможность взаимных расчетов в национальных валютах с Россией.

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Илина Хакимова