Однокомнатная квартира — самый частый выбор покупателей «ФоРеста»

Пригородный формат у воды, семейная ипотека, первый корпус уже сдан

Фото: предоставлено ООО «СЗ 1 Казань﻿»

Пригород Казани активно развивается. Только за год рынок Зеленодольского района пополнился четырьмя новыми проектами, обеспечив активный рост всех показателей рынка и конкуренции. Внимание федеральных застройщиков к этому направлению способствует активному развитию территории и инфраструктуры, а значит, и повышает инвестиционную привлекательность.

В период с января по апрель 2026 года емкость первичного рынка Зеленодольского района выросла на 43%: с 11,4 тыс. кв. м в аналогичный период прошлого года до текущих 16,3 тыс. кв. м. Цена реализованного метра в этот период увеличилась на 11%, в том числе за счет выхода новых масштабных проектов, роста строительной готовности имеющихся ЖК и развития территории в целом.

ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, вышла на рынок недвижимости Зеленодольского района зимой 2024 года с проектом комфорт-класса «ФоРест» и уже сдала первый корпус.

«Форест» обладает одновременно уникальным и выгодным расположением: находится недалеко от Казани и при этом на берегу Волги. Такое местонахождение обеспечивает возможность постоянного проживания за городом, но с городским комфортом. Способствует этому и железнодорожная станция в пешей доступности, позволяющая добраться до центра Казани за 25 минут.

«Основной спрос в проекте формируют семьи в возрасте от 25 до 35 лет, которые выбирают жилье вблизи Казани в качестве первого. Большая часть из них — с одним ребенком. Площадь приобретаемых квартир составляет от 30 до 40 кв. м, что отражает запрос на функциональность и комфортный метраж для молодой семьи. Также предпочтительным является формат с предчистовой отделкой, который позволяет ускорить процесс заселения и сэкономить средства на ремонт», — прокомментировал директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора Запад Евгений Мартынов.

Главным фактором, определяющим покупку в проекте загородного формата, для этой аудитории являются комфортные условия покупки: возможность использовать семейную ипотеку в том числе *. На втором месте — формат загородного комплекса и близость к природе.

Реклама. ООО СЗ 1 КАЗАНЬ