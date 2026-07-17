Продление М-12 до Екатеринбурга сэкономило водителям до 6 часов

За год после открытия участка Дюртюли — Ачит среднесуточный трафик превысил 6,5 тыс. машин

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 «Восток» — от города Дюртюли в Башкортостане до поселка Ачит в Свердловской области. Таким образом, скоростной коридор «Запад — Восток» продлили до Екатеринбурга, обеспечив бесшовный маршрут от Санкт-Петербурга и Москвы до Урала. Об этом напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Водители легкового транспорта экономят в пути от Казани до Екатеринбурга более шести часов, а грузового — свыше четырех часов, что открывает новые возможности для бизнеса за счет сокращения логистических издержек, — рассказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, новый отрезок магистрали оказался востребован как у водителей легковых авто, так и у перевозчиков. В среднем за сутки по нему проезжают более 6,5 тыс. машин, из которых свыше 4 тыс. — грузовые. При этом более 90% пользователей преодолевают участок полностью, что подтверждает его транзитное значение.

Ранее сообщалось, что за год после открытия участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит количество маршрутов грузовых перевозок в Татарстане выросло на 78%.

Вадим Вахрушев