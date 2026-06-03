Казанский «Водоканал» принял участие в патриотической акции «Огонь памяти»

Лампаду передали в торжественной обстановке с участием «бессмертного полка» сотрудников

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани присоединился к патриотической акции, направленной на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, «Огонь памяти», которую второй год подряд организует Комитет по делам детей и молодежи Казани совместно с советом молодежи предприятий и организаций. Казанский «Водоканал» впервые принял эстафету «Огня памяти», сообщает пресс-служба МУП.

Началась акция 4 мая в парке Победы, и в ее рамках лампаду с огнем принимают разные организации Казани. «Водоканал» Казани получил лампаду от «Нэфис Косметикс». Мероприятие прошло на производственной базе «Водоканала», где гостей и организаторов в торжественной обстановке встречал «бессмертный полк» из числа сотрудников МУП. В передаче лампады принял участие заместитель директора по правовым, земельным и имущественным вопросам МУП «Водоканал» Казани Максим Гусев.

«Акция «Свеча памяти» — это наш общий способ сказать спасибо тем, кто не вернулся с полей сражений. Тем, кто подарил нам возможность жить, работать и строить будущее. Мы не имеем права забывать, а передавать эту память будущим поколениям — наша личная ответственность. Эта память особенно важна сегодня, когда наш народ вновь сражается за Родину на полях специальной военной операции», — подчеркнул Гусев.

В завершение мероприятия сотрудники «Водоканала» исполнили песню и возложили цветы к лампаде «Огонь памяти».

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Кульминацией станет объединение всех огней 22 июня, в День годовщины начала Великой Отечественной войны, в Вечном огне парка Победы в рамках патриотического шествия «Свеча памяти», как символ единства и немеркнущей памяти поколений.