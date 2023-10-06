Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера молодежки «Химок»

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов покинул пост наставника молодежной команды «Химки». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

— В апреле этого года специалист был назначен на пост главного тренера молодежной команды, с которой провел 20 матчей. Футбольный клуб «Химки» благодарит Рината Саяровича за трудолюбие и самоотдачу, — рассказали в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Ринат Билялетдинов пришел работать в «Химки» в декабре прошлого года. Тогда он стал помощником главного тренера. В казанском клубе он проработал чуть меньше двух лет. Билялетдинов возглавил «Рубин» в январе 2014 года и покинул в сентябре 2015-го.

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Айрат Назипов