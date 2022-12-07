Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов стал помощником главного тренера «Химок»

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов стал помощником главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, об этом он сообщил «РИА Новости».



— Пока надо ознакомиться со всей ситуацией, уже это включение в работу. С первого же дня стоит задача помочь команде играть результативно и красиво, поднять качество игры, — сказал он.

Спартак Гогниев возглавил «Химки» в сентябре этого года. После 17 туров Российской премьер-лиги подмосковный клуб с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

В конце ноября читатели «Реального времени» предложили тренера «Рубину». В открытом (без вариантов ответов) опросе «Реального времени», кто должен стать главным тренером «Рубина», лидером стал Юрий Уткульбаев. На втором месте оказался уже дважды приходивший в тренерский штаб клуба Курбан Бердыев, топ-3 замкнул Сергей Юран.

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Маргарита Головатенко