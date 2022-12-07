Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов стал помощником главного тренера «Химок»
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов стал помощником главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, об этом он сообщил «РИА Новости».
— Пока надо ознакомиться со всей ситуацией, уже это включение в работу. С первого же дня стоит задача помочь команде играть результативно и красиво, поднять качество игры, — сказал он.
Спартак Гогниев возглавил «Химки» в сентябре этого года. После 17 туров Российской премьер-лиги подмосковный клуб с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.
В конце ноября читатели «Реального времени» предложили тренера «Рубину». В открытом (без вариантов ответов) опросе «Реального времени», кто должен стать главным тренером «Рубина», лидером стал Юрий Уткульбаев. На втором месте оказался уже дважды приходивший в тренерский штаб клуба Курбан Бердыев, топ-3 замкнул Сергей Юран.
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