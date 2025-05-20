В Белоруссии началось производство электромобилей на заводе «Белджи»

На совместном предприятии с китайскими партнерами в Белоруссии запущено производство электромобилей. Первой моделью стал кроссовер EX5, собранный на заводе «Белджи» и получивший белорусский VIN-код. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гендиректор предприятия отметил, что это только начало: в планах — крупноузловая сборка модели. Вскоре состоится официальная презентация электрокара, адаптированного для белорусского рынка.

— Можно сказать, что завод «Белджи» начинает производство электромобилей, — подчеркнул Свидерский.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении применить дифференцированный подход к привлечению трудовых мигрантов из Пакистана. До 150 тысяч рабочих мест могут занять мигранты из Пакистана.

Матвей Гавриков