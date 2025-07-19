Эксперт рассказал о привычках, которые могут разрушить карьеру

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты могут терять профессиональную репутацию из-за некоторых вредных привычек, которые с первого взгляда кажутся безобидными. Об этом RT сообщил эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Одна из них — постоянные оправдания.

— Фразы «Не успел из-за нагрузки» или «Это не моя зона ответственности» формируют образ ненадежного сотрудника, который ищет оправдания своему непрофессионализму или прокрастинации. Работодатели ценят тех, кто ищет решения, а не причины, — объяснил Семеренко.

Также помешать профессиональному росту может боязнь высказать свое мнение:

— Молчаливое согласие снижает влияние в команде и создает образ пассивного игрока. У тех специалистов, которые аргументированно предлагают идеи, даже если они противоречат мнению начальства, намного больше шансов показать себя достойным сотрудником, чем у тех, кто безынициативно соглашается со всеми решениями.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Специалист упомянул и токсичное общение. По его словам, такие сотрудники могут не только привнести негатив в коллектив, но и разрушить налаженные процессы в команде и рабочих задачах. Из-за этого большинство руководителей могут отказать в повышении зарплаты или должности.

Однако Семеренко дал несколько советов, которые помогут исправить положение и наладить свою репутацию в коллективе.

— Первый из них — раз в три месяца анализировать свои слабые места и работать над ними, чтобы усилить квалификацию и прокачать гибкие навыки. Просить коллег о честной обратной связи — еще один лайфхак, который поможет посмотреть на свою работу со стороны и определить зоны как для профессионального, так и для личностного роста, — посоветовал он.

Кроме того, по его словам, держать себя в рабочем тонусе поможет также освоение хотя бы одного навыка раз в полгода.

— Например, можно научиться эффективно и грамотно работать с нейросетями и искусственным интеллектом или пройти курс по ораторскому искусству и коммуникациям. Благодаря такому способу сотрудник зарекомендует себя в глазах работодателя как упорного человека, который стремится к непрерывному развитию, — заключил эксперт.

При подборе персонала используют фильтры по навыкам 66% компаний. В сфере ИТ этот показатель выше — 70%, причем каждый четвертый работодатель прибегает к этому способу на постоянной основе. За границей skill-based-подход популярен с 2010-х годов.

Елизавета Пуншева