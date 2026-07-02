В Татарстане направят 66,1 млн рублей на субсидии организациям водного транспорта

Средства предоставляются на возмещение недополученных доходов

Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана выделят 66,1 млн рублей, которые направят на субсидии организациям водного транспорта.

Как сообщила пресс-служба Минфина республики, деньги выделяются в целях повышения доступности водного транспорта в пригородном сообщении. Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов в связи с госрегулированием тарифов на перевозки пассажиров и предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан водным транспортом в пригородном сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2026 году все тарифы на речные перевозки в Татарстане повысили на 8%. Речь идет только о маршрутах, которые нужны людям для перемещения между населенными пунктами в пределах республики. Дополнительно в регионе планируют ввести регулярные остановки скоростных судов в Камском Устье, Болгаре и Свияжске. Подробнее о новых ценах, маршрутах и нюансах использования «водных машин» на газе — в материале «Реального времени».



Никита Егоров