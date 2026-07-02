В Татарстане направят 66,1 млн рублей на субсидии организациям водного транспорта
Средства предоставляются на возмещение недополученных доходов
Из бюджета Татарстана выделят 66,1 млн рублей, которые направят на субсидии организациям водного транспорта.
Как сообщила пресс-служба Минфина республики, деньги выделяются в целях повышения доступности водного транспорта в пригородном сообщении. Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов в связи с госрегулированием тарифов на перевозки пассажиров и предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан водным транспортом в пригородном сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2026 году все тарифы на речные перевозки в Татарстане повысили на 8%. Речь идет только о маршрутах, которые нужны людям для перемещения между населенными пунктами в пределах республики. Дополнительно в регионе планируют ввести регулярные остановки скоростных судов в Камском Устье, Болгаре и Свияжске. Подробнее о новых ценах, маршрутах и нюансах использования «водных машин» на газе — в материале «Реального времени».
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