В России из рыб сильнее всего подешевели кета и нерка

Улов лососевых рыб в стране может снизиться на треть по итогам 2026 года

Фото: Мария Зверева

По итогам первого полугодия 2026 года в России кетовая и нерковая рыба стали самыми дешевыми видами рыбы, цены на них снизились до 450 и 750 рублей за кг соответственно, пишет РИА «Новости».

Как отметили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке на конец июня снизились на 10 и 5% соответственно, что сделало их наиболее доступными видами рыбы в российском опте за первое полугодие.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что вылов лососей начинается в конце мая, а основной пик приходится на середину июля — середину августа. Полностью путь лососевой путины завершается к концу октября. В первом полугодии цены обычно остаются высокими, затем они корректируются в зависимости от хода путины. К сентябрю цены обычно фиксируются, а с начала следующего года начинают снижаться.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

По словам Зверева, объем предложения также влияет на цены: например, запасы горбуши были распроданы в конце прошлого года — начале этого, что объясняет отсутствие резкого снижения цен во втором квартале.

Напомним, что лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам отраслевых специалистов, в этом году вылов может составить около 227 тысяч тонн — примерно на треть меньше по сравнению с фактическим объемом 2025 года. Ожидается, что вылов горбуши достигнет 107 тысяч тонн, нерки — 38 тысяч тонн.

Также, по прогнозу, объем вылова кеты может увеличиться на 18%, до 71 тысячи тонн, а кижуча — на 11,7%, до 11 тысяч тонн. На 30 июня вылов лососей составил около 4,4 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что более 170 тысяч мальков стерляди пополнили Куйбышевское водохранилище.

Никита Егоров