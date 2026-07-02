В ЦБ заявили об отсутствии сроков вывода карт Visa и Mastercard

По словам главы регулятора, выпущенные ранее карты Visa и Mastercard фактически работают с тем же функционалом, что и карты платежной системы «Мир»

Фото: Максим Платонов

Банк России не планирует устанавливать сроки вывода из обращения банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.

По ее словам, выпущенные ранее карты Visa и Mastercard фактически работают с тем же функционалом, что и карты платежной системы «Мир». Набиуллина отметила, что такие карты будут постепенно выводиться из обращения.

Глава Банка России также подчеркнула, что этот процесс уже идет с использованием экономических механизмов, однако конкретные сроки регулятор устанавливать не намерен.

Напомним, ранее стало известно, что карты Visa и Mastercard будут полностью выведены из обращения россиян не ранее 2030 года, а в конце мая в Центробанке РФ заявили, что Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка.



Наталья Жирнова