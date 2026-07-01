Правительство России утвердило безвизовый режим для участников ВЭФ-2026

Практика безвизового въезда для участников ВЭФ действует с 2015 года, когда соответствующий указ подписал президент России

Иностранные участники Восточного экономического форума в 2026 году смогут въехать в Россию без оформления виз. Соответствующее распоряжение подписало правительство России.

Согласно документу, безвизовый режим будет действовать с 28 августа по 6 сентября. Он распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию для участия в форуме.

Практика безвизового въезда для участников ВЭФ действует с 2015 года, когда соответствующий указ подписал президент России. Ежегодно правительство определяет сроки пребывания иностранных гостей.

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года пройдет XI Восточный экономический форум. Основными темами мероприятия станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни.

Наталья Жирнова