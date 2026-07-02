Названы регионы России, где зарплаты оказались больше 100 тыс. рублей

В лидерах оказались регионы Севера и Москва

Фото: Динар Фатыхов

Средние зарплаты, превышающие отметку в 100 тыс. рублей, зафиксированы лишь в 16 регионах России, следует из данных Росстата.

Согласно статистике за I квартал 2026 года, в лидерах по уровню средней зарплаты оказались регионы Севера и Москва. Так, на первом месте — Чукотка (227,8 тыс. рублей), на втором — Москва (201,9 тыс. рублей), на третьем — Магаданская область (185,4 тыс. рублей). В топ-5 по данному показателю также попали Ямало-Ненецкий автономный округ (179,1 тыс. рублей) и Сахалинская область (156,1 тыс. рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из других регионов, попавших в топ-10, — Камчатский край (151,1 тыс. рублей), Ненецкий авт. округ (148,5 тыс. рублей), Республика Саха (Якутия) (143,8 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (136,3 тыс. рублей) и Мурманская область (132 тыс. рублей).

На 11—16-е места данного рейтинга попали Санкт-Петербург (127,7 тыс. рублей), Московская область (125,8 тыс. рублей), Хабаровский край (112,1 тыс. рублей), Красноярский край (110,9 тыс. рублей), Амурская область (101,6 тыс. рублей) и Забайкальский край (101,7 тыс. рублей).

Подробнее о том, на каком месте оказался Татарстан по средней зарплате, динамике реальных доходов, кто — в лидерах и аутсайдерах рейтингов и чем отличается средняя зарплата от номинального дохода, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров