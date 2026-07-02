Ак Барс Банк запустил специальные условия на эквайринг для бизнеса в Татарстане

До конца года юрлица и ИП могут подключить торговый эквайринг и пользоваться сниженной процентной ставкой с оборота и фиксированной стоимостью обслуживания

Ак Барс Банк объявляет о запуске акции для предпринимателей и компаний Республики Татарстан. С 1 июля по 31 декабря 2026 года юридические лица и ИП могут подключить торговый эквайринг и пользоваться сниженной процентной ставкой с оборота и фиксированной стоимостью обслуживания.

Новый тариф делает безналичные расчеты более выгодными и доступными для бизнеса: комиссия за эквайринг составляет от 1,20% в зависимости от вида деятельности компании. В эту ставку уже включен НДС, поэтому для клиента она полностью прозрачна — никаких скрытых платежей.

Размер комиссии не зависит от месячного оборота по терминалу. Это особенно удобно для сезонного бизнеса или компаний с неравномерной выручкой. При этом для торговых точек с оборотом до 150 тысяч рублей в месяц действует фиксированная плата за обслуживание терминала — всего 1 000 рублей в месяц.

Участвовать в акции могут организации всех видов деятельности: автосервисы и АЗС, супермаркеты и рестораны, магазины одежды и товаров для дома, туристические агентства и другие.

Предложение доступно и новым, и уже действующим клиентам банка, если у них не было договора эквайринга с Ак Барс Банком в течение последних шести месяцев.

Чтобы присоединиться к акции, новым клиентам достаточно открыть расчетный счет в Ак Барс Банке и подать заявку на подключение торгового эквайринга. Тем, кто уже обслуживается в банке, — просто оставить заявку на эту услугу.

Подробные условия акции и тарифы эквайринга доступны по ссылке.

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