Набиуллина: высокую ставку «платят за то, что другие получают низкие ставки»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ объяснила, почему в стране сохраняется высокий уровень ключевой ставки

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ объяснила, почему в стране сохраняется высокий уровень ключевой ставки.

По ее словам, одна из причин заключается в высокой доле государственного спроса в денежной массе и структуре кредитования.

— Если упростить, чем больше бюджетный дефицит, тем меньше пространства для кредита. И дальше, чем в доле кредита больше доля нерыночных кредитов, тем выше ставка для всех остальных, — отметила Набиуллина, добавив, что в итоге «высокую ставку платят за то, что остальные получают низкие ставки», говоря о льготных выплатах.

Вторым фактором она назвала высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. По словам главы ЦБ, при принятии решений о сбережениях, потреблении и инвестициях люди ориентируются не на официальную статистику, а на собственное восприятие инфляции.

— Если ставка будет ниже инфляционных ожиданий, то она будет восприниматься не как положительная. У нас инфляционные ожидания, к сожалению, достаточно высокие, — сказала Набиуллина.

Ранее глава Сбера Герман Греф предложил ЦБ «экспериментально» снизить ключевую ставку. На это глава ЦБ Набиуллина ответила: «Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране».

Наталья Жирнова