В Казани на выездных вакцинациях привили от бешенства более 2 тыс. животных
Прививки поставили 1 050 кошкам и 994 собакам
С 2 апреля по 17 мая в Казани на выездных вакцинациях привили от бешенства более 2 тыс. животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Прививки поставили 1 050 кошкам и 994 собакам. Профилактические мероприятия охватили поселки во всех районах Казани.
В мобильных пунктах также можно было чипировать и зарегистрировать животное. Этой возможностью воспользовались владельцы 286 питомцев.
Следующий сезон мобильной вакцинации домашних животных стартует в сентябре.
Напомним, недавно в Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку во время прогулки. Ребенок получил различные травмы, в том числе лица, и был госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщили в СУ СК по РТ, по данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Мужчину, который выгуливал напавшего на девочку бультерьера, заключили под стражу до 16 июля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».