Хуснуллин: Татарстан вошел в число лидеров по снижению количества аварий в ЖКХ

Также среди регионов, показавших лучшие результаты, — Астраханская, Владимирская, Калужская, Тамбовская, Вологодская и Ростовская области и др.

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число лидеров по снижению количества аварий в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем макс-канале.



Также среди регионов, показавших лучшие результаты, — Астраханская, Владимирская, Калужская, Тамбовская, Вологодская и Ростовская области, Кабардино-Балкарская республика, Крым, Алтайский край.

— В целом продолжаем активную работу по инфраструктурному развитию регионов, несмотря на все сложности. За четыре месяца введено 9,7 млн кв. м нежилых зданий — на 7% больше, чем в прошлом году. Поручил губернаторам держать на контроле вопросы жилищного строительства, — добавил Хуснуллин.

Напомним, недавно он заявил, что некоторые регионы установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Для решения проблемы он предложил обязать регионы не менее 5% собираемого тарифа направлять на инвестиции в модернизацию сетей.

Галия Гарифуллина