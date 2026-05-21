На учениях ядерных сил российские военные провели запуск МБР «Ярс» и «Синева»

Белорусские военные провели пуск ракеты комплекса «Искандер»

На учениях ядерных сил российские военные провели запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Ярс» и «Синева», а также гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», — говорится в одном из сообщений.

Из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа. Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева».

К тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс — они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Самолет МиГ-31и осуществил пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал».

— С полигона Капустин Яр расчет Вооруженных сил Республики Беларусь выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» практический пуск баллистической ракеты, — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно Белоруссия и Россия начали совместные ядерные плановые учения на белорусской территории. Целью тренировки называется проверка готовности техники и вооружения, в том числе частей ракетных войск.

Галия Гарифуллина