Проект Госсовета Татарстана об ужесточении штрафов за ДТП могут внести в Госдуму «после его доработки»

В заключении говорится, что следует включить в пояснительную записку дополнительные статистические данные

Совет законодателей России рассмотрел проект Госсовета Татарстана об ужесточении штрафов за ДТП с участием несовершеннолетних и счел внесение инициативы возможным после доработки. Об этом сказано в заключении, доступном в системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В целях сокращения количества «пьяных» аварий предлагается усилить ответственность водителя при перевозке детей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В заключении говорится, что следует включить в пояснительную записку статистику за последние несколько лет, свидетельствующую об увеличении количества ДТП, связанных с:

незаконной передачей транспортных средств несовершеннолетним;

с перевозкой несовершеннолетних с нарушениями ПДД, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, на всей территории России.

Также Совет законодателей рекомендовал уточнить местоположение предлагаемого изменения в Кодексе об административных правонарушениях.



Галия Гарифуллина