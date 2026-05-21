ГК ТОЧНО инвестирует 250 млрд рублей в новый проект в Республике Татарстан

На форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» ГК ТОЧНО презентовала новый проект — жилой район «Кадерле»

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стала генеральным партнером международной выставки недвижимости International Property Market (IPM), которая прошла при поддержке правительства России и Татарстана.

На одном из ключевых событий деловой программы — сессии «Территории XXI века: от мировых трендов к комплексному развитию» — выступил гендиректор ГК ТОЧНО в Республике Татарстан Азат Назмеев. Он представил масштабные проекты КРТ, которые компания реализует в 10 регионах страны. Сегодня портфель застройщика насчитывает 6 млн кв. м, а в планах на 2026 год ввести в эксплуатацию рекордные 500 тыс. кв. м.

Акцент Назмеев сделал на создании новых центров притяжения в Татарстане — девелопер активно инвестирует в развитие республики, сумма вложений превышает 300 миллиардов рублей. Компания уже возводит масштабный проект по механизмам КРТ — город-курорт «Васильевский остров» в пгт Васильево, который стал частью программы «Большой Зеленодольск». Его девелопер презентовал год назад, сегодня I и II этапы строительства реализованы уже на 40% — первые резиденты получат ключи в 2027 году.

Жилой район «Кадерле» — первый проект ТОЧНО в Казани и второй в республике — стал крупнейшим в компании и одним из самых масштабных в регионе. Партнером в части проектного финансирования снова выступил Банк ДОМ.РФ.

В переводе с татарского «дорогой», «ценный» район на 124 га на северо-востоке Казани станет органичной частью «Восточной дуги» и будет реализован по принципам КРТ.

О новом стандарте застройки Азат Назмеев рассказал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, министру строительства РФ Иреку Файзуллину, замминистру строительства РФ Никите Стасишину и раису РТ Рустаму Минниханову во время осмотра экспозиции. На макете видны 4 школы и 8 детских садов, взрослая и детская поликлиники, пожарное депо, культурно-досуговый центр с коворкингами и офисами, фитнес-центр, мечеть и православный храм. Комплекс обеспечит 9 тыс. новых рабочих мест.

Новый проект от ТОЧНО разделит проезд 29 — проект магистрали девелопер разрабатывает с Институтом пространственного планирования Республики Татарстан.

«Мы строим не просто самый крупный в республике жилой район, а полноценный город с собственным культурным кодом. Мечеть и храм, современный деловой центр, развитая социальная, транспортная и коммерческая инфраструктуры сделают «Кадерле» полностью автономным. Параллельно создаем каркас проекта «Восточная дуга». Таким образом, повышаем общий инвестиционный и туристический потенциал Татарстана», — комментирует директор ГК ТОЧНО в Республике Татарстан Азат Назмеев.

