РБК: Вячеслава Гладкова назначат послом России в Абхазии

По словам одного из собеседников издания, в таком назначении заинтересован и сам экс-губернатор Белгородской области

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков станет послом России в Абхазии уже в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник, близкий к администрации президента.

Кроме того, издание пишет, что информацию подтвердили два федеральных чиновника. По словам одного из них, в таком назначении заинтересован и сам Гладков.

Как пишет РБК, рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры бывшего губернатора. В частности, обсуждался пост заместителя министра экономического развития, но этот вариант отпал.

В конце апреля о том, что Гладков может стать послом в Абхазии, писали «Ведомости».

Напомним, президент России Владимир Путин принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области 13 мая. Врио главы региона стал Александр Шуваев.

Галия Гарифуллина