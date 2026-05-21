К 2028 году в России обеспечат госрегистрацию СИМ с установкой номерных знаков
К 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке СИМ, демонстрирующей их соответствие требованиям безопасности
К 2028 году МВД и Минтранс России обеспечат госрегистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с установкой номерных знаков. Об этом сообщает ТАСС.
— Уже в 2026 году запланировано утверждение региональных планов развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы. Решать эту задачу будут Минтранс и власти регионов, — цитирует правительство ИА.
Тем временем к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке СИМ, демонстрирующей их соответствие требованиям безопасности.
Сегодня правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года (с перспективой до 2036 года). Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Напомним, в Казани для курьеров служб доставки, которые ездят на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), готовят новые правила передвижения. В частности, хотят ограничить скорость их электробайков.
