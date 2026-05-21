22 мая в Казани ограничат движение у Центрального стадиона

Дороги перекроют при необходимости в связи с проведением Медийной футбольной лиги

22 мая в Казани при необходимости ограничат движение на парковках Центрального стадиона и легкоатлетического манежа со стороны улиц Ташаяк и Кремлевской Набережной. Проект соответствующего постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.

— Ввести ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения в г. Казани турнира «WINLINE Медийная футбольная Лига, 7-й сезон» с 00:00 22.05.2026 до 00:00 23.05.2026 на парковках Центрального стадиона и легкоатлетического манежа со стороны улиц Ташаяк и Кремлевской Набережной (при необходимости), — говорится в документе.

Напомним, с 16 по 20 июня на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с подготовкой и проведением саммита Россия — АСЕАН. Меры коснутся и служб доставки.

Галия Гарифуллина