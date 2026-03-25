Хедлайнерами VK Fest в Казани станут Zivert и Куртукова

Мероприятие состоится 7 июня 2026 года

VK Fest 2026 анонсировал первую волну артистов, которые выступят на фестивале в Казани 7 июня. В их числе — Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. Список артистов будет пополняться, сообщили организаторы мероприятия.

VK Fest в Казани пройдет у Центра семьи «Казан». На территории фестиваля будут работать несколько музыкальных сцен, на которых выступят знаменитые исполнители и представители локальных направлений. Программа фестиваля рассчитана на отдых всей семьей: гостей ждут тематические зоны с развлечениями для детей и взрослых, спортивные локации, зоны творчества, автограф-сессии с известными блогерами, конкурсы и розыгрыши призов.

— С нетерпением ждем возвращения в Казань! В прошлом году все 20 000 билетов были распроданы за два дня до события. В 2026 году на VK Fest снова выступят топовые российские звезды и местные артисты. Каждый зритель сможет найти того исполнителя, который будет интересен именно ему, — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Никита Егоров